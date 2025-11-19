Ликбез

Куплю кОжанку или кожАнку - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Весной в моде опять будут кОжанки. Или кожАнки. Как правильно поставить ударение в слове?

Сегодня правильными считаются оба варианта ударения: кожАнка, более современный, и кОжанка, это более старый. КожАнкой и кОжанкой мы называем пальто, плащ, но чаще куртку из кожи.

Перечисленные изделия кожаные. А это прилагательное - рекордсмен по количеству ошибок. Запомним, что в нем одна буква Н.

Правописание слова подчиняется правилу, которое определяет количество Н в прилагательных, образованных от существительных, то есть тех, которые называют признак через отношение к предмету.

Оно гласит: если при образовании прилагательного используется суффикс (служебная часть слова) -ан-, смело пишем одно Н: кожа - кожАНый, кожАНая сумка, кожАНые туфли; песок - песчАНый - песчАНый пляж. А также в суффиксах -ян-, -ин-: глина - глинЯНый кувшин, гусь - гусиНое перо, лев - львИНая доля.

Не забудем об исключениях, которые большинство из нас затвердили в 5-м классе: стеклЯННый, оловЯННый, деревЯННый. В них два Н.

Будем говорить и писать грамотно!

