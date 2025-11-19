Куплю кОжанку или кожАнку - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Весной в моде опять будут кОжанки. Или кожАнки. Как правильно поставить ударение в слове?
Сегодня правильными считаются оба варианта ударения: кожАнка, более современный, и кОжанка, это более старый. КожАнкой и кОжанкой мы называем пальто, плащ, но чаще куртку из кожи.
Перечисленные изделия кожаные. А это прилагательное - рекордсмен по количеству ошибок. Запомним, что в нем одна буква Н.
Правописание слова подчиняется правилу, которое определяет количество Н в прилагательных, образованных от существительных, то есть тех, которые называют признак через отношение к предмету.
Оно гласит: если при образовании прилагательного используется суффикс (служебная часть слова) -ан-, смело пишем одно Н: кожа - кожАНый, кожАНая сумка, кожАНые туфли; песок - песчАНый - песчАНый пляж. А также в суффиксах -ян-, -ин-: глина - глинЯНый кувшин, гусь - гусиНое перо, лев - львИНая доля.
Не забудем об исключениях, которые большинство из нас затвердили в 5-м классе: стеклЯННый, оловЯННый, деревЯННый. В них два Н.
Будем говорить и писать грамотно!
Новости по теме
- Кто такой «пуп земли» и откуда пошло выражение?
- Сон бывает летаргическим или литургическим?
- «ПолымЯ» или «пОлымя» - где ударение?
- «Это погоды не делает» - что означает выражение?
- «Какой же русский не любит быстрой езды?» - кто автор фразы?
- Что означает выражение «потемкинские деревни»?
- Что означает устойчивый оборот «прокрустово ложе»?
- «Оливье» - какого рода слово и как оно появилось?
- «ОсведомИться» или «освЕдомиться»?
- «Начистоту» или «на чистоту» - как правильно?
Последние новости
- Кто такой «пуп земли» и откуда пошло выражение?
- Сон бывает летаргическим или литургическим?
- Зачем люди хранят кошачьи усы?
- «ПолымЯ» или «пОлымя» - где ударение?
- Почему авокадо нельзя резать металлическим ножом?
- Сколько раз в неделю следует мыть голову?
- «Это погоды не делает» - что означает выражение?
- Как снять металлическую крышку с банки?
- Как понять, что человек испытывает симпатию?
- Зачем добавлять в кофе немного соли?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!