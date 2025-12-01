Ликбез

Кого называют Плюшкиным и почему?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Да он ничего не выбрасывает, все хранит дома, Плюшкин какой-то! Кого называют Плюшкиным и почему?

Плюшкин - так говорят неодобрительно, иронически, а иногда и возмущенно об очень скупых, скаредных людях. Их бережливость превращается в манию, доходит до абсурда.

Этими качествами обладал литературный персонаж - помещик из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Он и стал символом скряги, который, несмотря на богатство, боится потратить копейку: одевается как нищий, живет впроголодь, морит голодом крестьян, хотя в амбарах гниет зерно. И даже хранит дома сломанную мебель и испорченные продукты.

Много образов в русской культуре и новых слов в русском языке появилось благодаря Н. В. Гоголю. Так, в некоторых из нас живет Плюшкин, который иногда не дает выбросить из дома давно уже никому не нужные вещи - вдруг да пригодятся.

Будем внимательны: в письменной речи, даже в обобщенном смысле называя в шутку себя или кого-то скупцом Плюшкиным, в фамилии требуется заглавная буква - «много у нас Плюшкиных».

Будем говорить и писать грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети