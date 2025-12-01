01.12.2025 | 19:30

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Да он ничего не выбрасывает, все хранит дома, Плюшкин какой-то! Кого называют Плюшкиным и почему?

Плюшкин - так говорят неодобрительно, иронически, а иногда и возмущенно об очень скупых, скаредных людях. Их бережливость превращается в манию, доходит до абсурда.

Этими качествами обладал литературный персонаж - помещик из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Он и стал символом скряги, который, несмотря на богатство, боится потратить копейку: одевается как нищий, живет впроголодь, морит голодом крестьян, хотя в амбарах гниет зерно. И даже хранит дома сломанную мебель и испорченные продукты.

Много образов в русской культуре и новых слов в русском языке появилось благодаря Н. В. Гоголю. Так, в некоторых из нас живет Плюшкин, который иногда не дает выбросить из дома давно уже никому не нужные вещи - вдруг да пригодятся.

Будем внимательны: в письменной речи, даже в обобщенном смысле называя в шутку себя или кого-то скупцом Плюшкиным, в фамилии требуется заглавная буква - «много у нас Плюшкиных».

Будем говорить и писать грамотно!