Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Да он ничего не выбрасывает, все хранит дома, Плюшкин какой-то! Кого называют Плюшкиным и почему?
Плюшкин - так говорят неодобрительно, иронически, а иногда и возмущенно об очень скупых, скаредных людях. Их бережливость превращается в манию, доходит до абсурда.
Этими качествами обладал литературный персонаж - помещик из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Он и стал символом скряги, который, несмотря на богатство, боится потратить копейку: одевается как нищий, живет впроголодь, морит голодом крестьян, хотя в амбарах гниет зерно. И даже хранит дома сломанную мебель и испорченные продукты.
Много образов в русской культуре и новых слов в русском языке появилось благодаря Н. В. Гоголю. Так, в некоторых из нас живет Плюшкин, который иногда не дает выбросить из дома давно уже никому не нужные вещи - вдруг да пригодятся.
Будем внимательны: в письменной речи, даже в обобщенном смысле называя в шутку себя или кого-то скупцом Плюшкиным, в фамилии требуется заглавная буква - «много у нас Плюшкиных».
Будем говорить и писать грамотно!
Новости по теме
- «Тютелька в тютельку» - что означает выражение?
- «СлОжен» или «сложЕн» - где ударение?
- Что означает выражение «все в ажуре»?
- Отнесение популярного бранного слова к нецензурщине опровергли
- Можно ли называть шансоном блатные песни?
- В городе Пензе или в городе Пенза - как правильно?
- Куплю кОжанку или кожАнку - как правильно?
- Кто такой «пуп земли» и откуда пошло выражение?
- Сон бывает летаргическим или литургическим?
- «ПолымЯ» или «пОлымя» - где ударение?
Последние новости
- Можно ли полагаться на «правило 5 секунд»?
- «Тютелька в тютельку» - что означает выражение?
- Какие обои можно клеить в ванной?
- «СлОжен» или «сложЕн» - где ударение?
- Как перестать откладывать дела на потом?
- Как смыть консервант с «красивой» кураги?
- Что означает выражение «все в ажуре»?
- Можно ли называть шансоном блатные песни?
- В городе Пензе или в городе Пенза - как правильно?
- Куплю кОжанку или кожАнку - как правильно?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!