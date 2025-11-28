«Тютелька в тютельку» - что означает выражение?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Спрашиваем: «Подошел костюм?» - «Да, тютелька в тютельку». Это как, что такое тютелька?
«Тютелька в тютельку» значит «совершенно точно». Но почему?
Кто владеет русским, может подумать, что тютелька, скорее всего, маленькая тютя. И предположение будет верным. Только академический словарь приводит несколько значений этого слова.
Во-первых, тютя - неуклюжий, неловкий, нерасторопный человек: «Фу, тютя какой!» Но вряд ли эта тютя прояснит значение устойчивого оборота.
Есть еще тютя - «кулак», а просторечное выражение «поднести тютю» значит «ударить кулаком». И это приблизит нас к истине. Оказывается, когда-то в языке плотников и кровельщиков слово «тютя» означало просто «удар». Так же, как и глагол «тюкать», оно произошло от звукоподражания «тюк-тюк» - такой звук слышится, когда бьют, ударяют молотком или топором по дереву. Если мастер точно попадал в одно и то же место, говорили: попал тютя в тютю. Если работа была тонкой, гвоздики и детали маленькие, восхищались: тютелька в тютельку.
Сегодня тютелька («точный удар») живет только в устойчивом выражении, но до сих пор, уже в переносном смысле, означает точное попадание.
Будем говорить грамотно и выразительно!
