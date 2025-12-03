Ликбез

«ИнтеЛЛигенция» или «интеЛигенция» - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Приятно общаться с интеллигентным человеком. А как правильно написать «интеллигенция»?

«ИнтеЛЛИгент», «интеЛЛИгентный», «интеЛЛИгенция». В этих словах пишем два Л, а за ними - гласную букву И. Это нужно запомнить, т. к. проверить ее родственным латинским словом интеллЕкт не получится.

По-латыни intellectus значит «понятие, рассудок», и слово интеллект означает «мыслительные способности человека, разум, уровень его умственного развития». Мы называем интеллектуальным или просто интеллектуалом умного человека, у которого уровень интеллекта высок.

Но интеллигент - это не обязательно интеллектуал. Конечно, считается, что интеллигентный человек получил хорошее, обычно высшее образование, но главное, он обладает высоким уровнем духовного развития, обостренным чувством долга и чести. По-настоящему интеллигентный человек деликатен, чуток и терпим к мнению окружающих.

Собирательное название таких людей, слово интеллигенция, хотя имеет латинский корень, родилось в России в XIX веке. И в этом значении было заимствовано из русского западноевропейскими языками.

Запомним правописание: хотя «интеллЕкт», но «интеллИгент».

Будем говорить и писать грамотно!

