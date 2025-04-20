В Засечном за сутки случилось 3 ДТП на одном месте

20.04.2025 | 21:03

В Засечном на перекресте улиц Алой и Олимпийской случилось 3 ДТП за 1 сутки.

Первая авария произошла вечером в субботу, 19 апреля, с участием мотоциклиста. На кадрах, появившихся в Сети, видно разбитый двухколесный транспорт на проезжей части и водителя, лежащего на тротуаре в окружении медиков. По словам свидетелей случившегося, в ДТП получили травмы 2 человека.

Днем в воскресенье, 20 апреля, на том же месте столкнулись 2 иномарки - Kia и Opel. Очевидцы выложили в интернет кадры с последствиями: у одной из машин сильно поврежден перед.

Позже в тот же день на перекрестке перевернулась «Лада-Калина». Сообщалось о 2 пострадавших.

Пензенцы в Сети указали, что на данном участке несколько дней не работает светофор.

Источник фото № 2 и 5 - «ЧП Пенза».