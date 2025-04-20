Сетевое издание|18+|Понедельник|21 апр 2025|10:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В Засечном за сутки случилось 3 ДТП на одном месте

Печать
Telegram

В Засечном на перекресте улиц Алой и Олимпийской случилось 3 ДТП за 1 сутки.

В Засечном за сутки случилось 3 ДТП на одном месте

Первая авария произошла вечером в субботу, 19 апреля, с участием мотоциклиста. На кадрах, появившихся в Сети, видно разбитый двухколесный транспорт на проезжей части и водителя, лежащего на тротуаре в окружении медиков. По словам свидетелей случившегося, в ДТП получили травмы 2 человека.

В Засечном за сутки случилось 3 ДТП на одном месте

Днем в воскресенье, 20 апреля, на том же месте столкнулись 2 иномарки - Kia и Opel. Очевидцы выложили в интернет кадры с последствиями: у одной из машин сильно поврежден перед.

В Засечном за сутки случилось 3 ДТП на одном месте

Позже в тот же день на перекрестке перевернулась «Лада-Калина». Сообщалось о 2 пострадавших.

В Засечном за сутки случилось 3 ДТП на одном месте

Пензенцы в Сети указали, что на данном участке несколько дней не работает светофор.

Источник фото № 2 и 5 - «ЧП Пенза».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 1, 3 и 4 группы «ДТП Пенза»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте