ДТП с мотоциклом в Бессоновском районе: двое госпитализированы

15.04.2025 | 11:41

В понедельник, 14 апреля, в Бессоновском районе в результате ДТП пострадали 22-летний мотоциклист и его 16-летний пассажир.

По предварительным данным, авария случилась в 19:06 на 3-м километре дороги Пыркино - Проказна.

Столкнулись мотоцикл Irbis и «Лада-Приора», которой управлял мужчина 1976 года рождения.

Водитель и пассажир Irbis получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится проверка.

4 апреля ДТП с мотоциклистом случилось в Пензе - на перекрестке улиц Коннозаводской и Школьной (Ахуны). Он получил травмы.