ДТП с мотоциклом в Бессоновском районе: двое госпитализированы

В понедельник, 14 апреля, в Бессоновском районе в результате ДТП пострадали 22-летний мотоциклист и его 16-летний пассажир.
По предварительным данным, авария случилась в 19:06 на 3-м километре дороги Пыркино - Проказна.
Столкнулись мотоцикл Irbis и «Лада-Приора», которой управлял мужчина 1976 года рождения.
Водитель и пассажир Irbis получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщили в областной Госавтоинспекции.
По факту аварии проводится проверка.
4 апреля ДТП с мотоциклистом случилось в Пензе - на перекрестке улиц Коннозаводской и Школьной (Ахуны). Он получил травмы.
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