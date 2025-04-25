9 мая в Пензе не будет традиционной легкоатлетической эстафеты

25.04.2025 | 11:32

Легкоатлетическая эстафета, традиционно приуроченная ко Дню Победы, которую проводят в районе Монумента воинской и трудовой славы, 9 мая этого года не состоится.

«Решением оперативного штаба Пензенской области с учетом текущей обстановки принято решение о переносе легкоатлетической эстафеты на более поздний срок», - сообщил председатель комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Пензы Владимир Агапов на сессии гордумы в пятницу, 25 апреля.

Когда и в каком формате будет проходить мероприятие, пока неизвестно.

По словам Владимира Агапова, единственным вариантом было проведение эстафеты на стадионе «Первомайский», но с 1 мая на объекте согласно контракту начнется капитальный ремонт футбольного поля и дорожек.

В прошлом году легкоатлетическую эстафету также переносили, но из-за плохой погоды. Утром 9 мая в Пензе выпал мокрый снег. В итоге спортивное мероприятие состоялось 17-го числа на «Первомайском».