Спорт

В Пензе велотрек «Сатурн» отремонтируют за 3 млн рублей

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В Пензе отремонтируют велотрек «Сатурн», расположенный в 2-м Виноградном проезде. На это потратят 3 098 620 рублей 97 копеек.

Специалисты заменят обшивку стен, напольное покрытие и освещение, уложат кровлю из металлочерепицы и обустроят ливневую канализацию, облицуют ворота стальным профлистом, наведут порядок на трибунах.

Об установке какого-либо нового оборудования речь не идет.

Все работы должны выполнить до 2 июня 2025 года, сообщается на портале госзакупок.

О необходимости развивать велоспорт в регионе летом 2021 года говорила участница Олимпиады в Токио Наталья Афремова. Она отметила, что для этого не нужно много времени и денег, а в регионе уже есть проекты горки и трассы для суперкросса.

В 2022-м вопрос поддержки велоспорта подняли вновь. На странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пользовательница указала на полузаброшенное состояние велотрека «Сатурн» в Арбекове. Пензячка заявила, что секция велоспорта держится «на почти голом энтузиазме родителей и тренеров».

Между тем в областном центре велотреки не появляются, а, наоборот, исчезают. Так, в ноябре 2021 года перестала существовать ВМХ-трасса на улице Толстого.

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