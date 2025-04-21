В Кузнецком районе опрокинулся мотоциклист

21.04.2025 | 15:14

В субботу, 19 апреля, в селе Никольском Кузнецкого района случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.

По предварительным данным, в 12:00 напротив дома № 130 на улице Терехина 40-летний мужчина на KTM 300 EXC не справился с управлением, из-за чего мотоцикл опрокинулся.

Водитель получил травмы, с которыми его госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

16 апреля еще одно ДТП случилось в Кузнецке: на улице Белинского 20-летняя девушка, ехавшая за рулем «Лады-Гранты», сбила мальчика 2019 года рождения. Маленький пешеход попал в больницу.