В Кузнецком районе опрокинулся мотоциклист

В субботу, 19 апреля, в селе Никольском Кузнецкого района случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.
По предварительным данным, в 12:00 напротив дома № 130 на улице Терехина 40-летний мужчина на KTM 300 EXC не справился с управлением, из-за чего мотоцикл опрокинулся.
Водитель получил травмы, с которыми его госпитализировали.
«По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
16 апреля еще одно ДТП случилось в Кузнецке: на улице Белинского 20-летняя девушка, ехавшая за рулем «Лады-Гранты», сбила мальчика 2019 года рождения. Маленький пешеход попал в больницу.
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