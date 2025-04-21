В авариях на перекрестке Алой и Олимпийской пострадали 3 человека

21.04.2025 | 15:52

В Засечном за выходные после ДТП на перекрестке улиц Алой и Олимпийской госпитализировали 3 человек. Подробности аварий сообщили в Госавтоинспекции.

Первая произошла в субботу, 19 апреля. В 21:45 столкнулись ВАЗ-2121 с 42-летним водителем и мотоцикл Honda, им управлял 25-летний мужчина. Последний получил травмы, также пострадала его 24-летняя пассажирка. Обоих увезли в больницу.

В воскресенье, 20 апреля, в 16:50 случилась авария с участием Nissan Qashqai с 27-летней женщиной за рулем и «Лады-Калины» с 18-летним водителем. От удара отечественная машина перевернулась на крышу. Пострадала находившая в ней 39-летняя пассажирка, женщину госпитализировали.

По фактам ДТП проводятся проверки. «Выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Ранее кадры с последствиями аварий появились в Сети. Очевидцы указали, что на участке несколько дней не работает светофор.