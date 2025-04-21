Сетевое издание|18+|Вторник|22 апр 2025|02:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В авариях на перекрестке Алой и Олимпийской пострадали 3 человека

Печать
Telegram

В Засечном за выходные после ДТП на перекрестке улиц Алой и Олимпийской госпитализировали 3 человек. Подробности аварий сообщили в Госавтоинспекции.

Первая произошла в субботу, 19 апреля. В 21:45 столкнулись ВАЗ-2121 с 42-летним водителем и мотоцикл Honda, им управлял 25-летний мужчина. Последний получил травмы, также пострадала его 24-летняя пассажирка. Обоих увезли в больницу.

В воскресенье, 20 апреля, в 16:50 случилась авария с участием Nissan Qashqai с 27-летней женщиной за рулем и «Лады-Калины» с 18-летним водителем. От удара отечественная машина перевернулась на крышу. Пострадала находившая в ней 39-летняя пассажирка, женщину госпитализировали.

По фактам ДТП проводятся проверки. «Выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Ранее кадры с последствиями аварий появились в Сети. Очевидцы указали, что на участке несколько дней не работает светофор.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото группы «ЧП Пенза»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте