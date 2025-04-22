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Спорт

Осталось 3 дня: идет регистрация на полумарафон «Весенняя гроза»

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Осталось всего 3 дня до межрегионального полумарафона «Весенняя гроза» (0+), который состоится 26 апреля на Олимпийской аллее при поддержке Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Любители бега из Приволжского федерального округа, Москвы, Липецка, Воронежа и других городов России вновь соберутся, чтобы проверить свои силы и насладиться атмосферой спортивного праздника. Пройти регистрацию и познакомиться с условиями участия можно по ссылке.

Предлагаются дистанции 5, 10 и 21 км. Предусмотрены 2 категории участников - мужчины и женщины. Их разделят на возрастные группы. Победителей ждут ценные призы и памятные сувениры.

Юные спортсмены смогут проявить себя в детских забегах STARKIDS, которые стартуют сразу после торжественного открытия в 9:00. Дети до 6 лет пробегут 200 метров, а ребята от 7 до 12 лет - 400 метров. Все участники забегов STARKIDS получат сладкие подарки от спонсоров и памятные медали.

Пока атлеты будут покорять дистанции, болельщики смогут принять участие в «Веселых стартах»: активности предусмотрены для всей семьи. По итогам семейных соревнований и детям, и взрослым вручат ценные призы. Полевая кухня обеспечит всех участников вкусной кашей и горячим чаем.

Расписание «Весенней грозы - 2025»:

- 8:00 - открытие стартово-финишного городка, регистрация участников, выдача чипов и стартовых номеров;

- 9:00 - торжественная церемония открытия;

- 9:15 - инклюзивный старт;

- 9:30 - 1-й забег STARKIDS – 200 м (дети 0-6 лет с родителями, до 8 лет с родителями);

- 9:45 - 2-й забег STARKIDS – 1 000 м (дети 7-12 и 8-14 лет).

Далее состоится старт основных забегов:

- 10:00 – 21,1 км, 5 км и 10 км;

- 12:00 - награждение победителей и призеров.

Все собранные средства традиционно пойдут на поддержку особенных детей - подопечных фонда «Караван добрых дел».

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