Красноярский «Сокол» вырвал у «Дизеля» победу на последней секунде

03.03.2025 | 18:37

В понедельник, 3 марта, пензенский «Дизель» в Красноярске встретился с местным «Соколом» и потерпел четвертое поражение подряд.

В первом периоде обошлось без заброшенных шайб. Во втором «Дизель» открыл счет на 28-й минуте (отличился Максим Колмыков), но хозяева уже через 21 секунду сравняли его (Кирилл Казаков), а через минуту вырвались вперед (Михаил Мещеряков).

На 32-й минуте противники пензенцев реализовали большинство: точным броском отметился Леонид Николенко.

Однако разрыв в две шайбы не сломил боевой дух дизелистов. До конца второго периода они сумели отыграться: вратаря «Сокола» огорчил сначала Александр Борисенков, а затем Максим Рыжков.

В начале третьего временного отрезка команды обменялись голами: за воротами хозяев красный свет зажег Олег Погоришный, гостей - Иван Волгин. До самого конца периода счет не менялся, но за секунду до финального свистка удача улыбнулась «Соколу». Шайбу забросил Павел Елизаров, итог матча - 5:4 в пользу хозяев.

Следующая игра у «Дизеля» состоится 6 марта. Соперник - ХК «Норильск».