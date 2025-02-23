Сетевое издание|18+|Воскресенье|23 фев 2025|22:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Снег |
 

Спорт

Пензенский «Дизель» потерпел поражение от ХК «Магнитка»

Печать
Telegram

В воскресенье, 23 февраля, пензенский «Дизель» сыграл на своем льду с ХК «Магнитка» из Магнитогорска. За борьбой команд следили больше 5 000 зрителей.

Едва матч успел начаться, уже на 1-й минуте гости забили хозяевам гол, открыв счет. На 3-й минуте шайба отправилась в ворота «Магнитки». Отличился Дмитрий Колготин. Далее голевых моментов не было, команды разошлись на перерыв с равным счетом.

Пензенский «Дизель» потерпел поражение от ХК «Магнитка»

Во втором игровом отрезке, на 28-й минуте матча, голкипера гостей огорчил Владислав Лукин. Но на 30-й минуте «Магнитке» удалось сравнять счет. На последних минутах периода гости закрепили успех: 3:2 в пользу команды из Магнитогорска.

Пензенский «Дизель» потерпел поражение от ХК «Магнитка»

В последней двадцатиминутке, на 46-й минуте встречи, соперники забили «Дизелю» четвертый гол. Магнитогорцы действовали очень плотно, и атаки пензенцев глохли у бортов или за воротами гостей. На 55-й минуте игры в ворота дизелистов отправили пятую шайбу.

Пензенский «Дизель» потерпел поражение от ХК «Магнитка»

На последних минутах матча хозяевам удалось забить гол, вратаря «Магнитки» огорчил Олег Погоришный. Встреча завершилась поражением пензенцев со счетом 3:5.

На этом домашняя серия игр клуба закончилась. Следующий матч выездной. 27 февраля дизелисты встретятся в Барнауле с ХК «Динамо-Алтай».

21 февраля на своем льду «Дизель» обыграл ХК «Южный Урал» из Орска. Победу пензенцы вырвали в овертайме - 2:1.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте