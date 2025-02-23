Пензенский «Дизель» потерпел поражение от ХК «Магнитка»

23.02.2025 | 19:26

В воскресенье, 23 февраля, пензенский «Дизель» сыграл на своем льду с ХК «Магнитка» из Магнитогорска. За борьбой команд следили больше 5 000 зрителей.

Едва матч успел начаться, уже на 1-й минуте гости забили хозяевам гол, открыв счет. На 3-й минуте шайба отправилась в ворота «Магнитки». Отличился Дмитрий Колготин. Далее голевых моментов не было, команды разошлись на перерыв с равным счетом.

Во втором игровом отрезке, на 28-й минуте матча, голкипера гостей огорчил Владислав Лукин. Но на 30-й минуте «Магнитке» удалось сравнять счет. На последних минутах периода гости закрепили успех: 3:2 в пользу команды из Магнитогорска.

В последней двадцатиминутке, на 46-й минуте встречи, соперники забили «Дизелю» четвертый гол. Магнитогорцы действовали очень плотно, и атаки пензенцев глохли у бортов или за воротами гостей. На 55-й минуте игры в ворота дизелистов отправили пятую шайбу.

На последних минутах матча хозяевам удалось забить гол, вратаря «Магнитки» огорчил Олег Погоришный. Встреча завершилась поражением пензенцев со счетом 3:5.

На этом домашняя серия игр клуба закончилась. Следующий матч выездной. 27 февраля дизелисты встретятся в Барнауле с ХК «Динамо-Алтай».

21 февраля на своем льду «Дизель» обыграл ХК «Южный Урал» из Орска. Победу пензенцы вырвали в овертайме - 2:1.