«Дизель» вырвал победу в матче с ХК «Южный Урал»

21.02.2025 | 21:31

Пензенский «Дизель» на своем льду обыграл ХК «Южный Урал» из Орска. Встреча прошла в пятницу, 21 февраля.

В 1-м периоде ни одной из команд не удалось забить гол. Только в 2-м счет на табло изменился: на 37-й минуте матча, когда пензенцы остались в меньшинстве, их ворота поразил Вячеслав Рвачев.

Ответной шайбы болельщики «Дизеля» дождались в 3-м отрезке, на 45-й минуте, - отличился Владислав Лукин.

Несмотря на упорную борьбу, в основное время выявить победителя не удалось. Игра перешла в овертайм, и уже на 2-й его минуте пензенцы доказали свое превосходство. Всеволод Никитин поставил точку в матче, обеспечив команде победу со счетом 2:1.

Следующая игра «Дизеля» состоится в воскресенье, 23 февраля. На домашнем льду он сразится с «Магниткой» из Магнитогорска.