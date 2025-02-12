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Спорт

«Дизель» вырвал победу у «Кристалла» в овертайме

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В среду, 12 февраля, пензенский «Дизель» сыграл домашний матч с ХК «Кристалл» из Саратова. За встречей наблюдали более 5 000 зрителей.

Счет открыли на 6-й минуте матча. Гости забросили шайбу в ворота хозяев льда. Далее соперники обменялись острыми атаками, но голевых моментов больше не было.

«Дизель» вырвал победу у «Кристалла» в овертайме

В напряженной борьбе прошел и второй период. «Дизелисты» несколько раз пытались пробить защиту гостей, но не вышло. На перерыв команды ушли с прежним счетом 0:1 в пользу «Кристалла».

«Дизель» вырвал победу у «Кристалла» в овертайме

В последней двадцатиминутке пензенцам все же удалось не раз огорчить вратаря соперников. На 42-й минуте Максим Рыжков удачно реализовал штрафной бросок. Счет сравнялся. На 43-й минуте встречи шайбу забросил Максим Колмыков. На 51-й минуте матча саратовская команда воспользовалась большинство и сравняла счет - 2:2.

«Дизель» вырвал победу у «Кристалла» в овертайме

В основное игровое время победитель не определился. В овертайме гол гостям забил Максим Рыжков - «Дизель» одержал верх со счетом 3:2.

«Дизель» вырвал победу у «Кристалла» в овертайме

Это была вторая домашняя игра пензенцев после серии выездных матчей. В первой клуб победил со счетом 4:1. Соперником выступил самарский ХК ЦСК ВВС.

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