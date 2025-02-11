Пензенский «Дизель» начал домашнюю серию с победы

11.02.2025 | 09:27

В понедельник, 10 февраля, пензенский «Дизель» сыграл на своем льду с самарским ХК ЦСК ВВС.

Счет в матче открыли гости. Самарцы забросили шайбу в ворота «Дизеля» за 2 минуты до окончания первого периода.

Пензенцы сравняли счет в начале второй двадцатиминутки. Голкипера гостей огорчил Данила Попов. Через 4 минуты после этого успех «Дизеля» закрепил Дмитрий Колготин. Следом шайбу в ворота самарцев забросил Григорий Рудаков. На перерыв команды разошлись со счетом 3:1 в пользу пензенского клуба.

В третьем периоде соперники обменивались атаками, голевой момент случился на последних минутах. Самарцы заменили вратаря на экстра-полевого игрока, и за 2 минуты до окончания матча Дмитрий Колготин оформил дубль - шайба попала в пустые ворота. Встреча завершилась счетом 4:1 в пользу «Дизеля».

Второй домашний матч пензенцы сыграют 12 февраля. Соперником выступит саратовский «Кристалл».