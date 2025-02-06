«Дизель» потерпел поражение в Москве после серии буллитов

06.02.2025 | 15:45

В четверг, 6 февраля, пензенский «Дизель» сыграл в Москве второй выездной матч. Соперником стал ХК «Звезда».

Счет открыли хозяева льда - уже на 3-й минуте игры. Далее в первом периоде голевых моментов не было.

Во второй 20-минутке пензенцам удалось сравнять счет. Шайбу на 35-й минуте встречи забросил Тимур Закиров.

В последнем периоде, на 49-й минуте игры, голкипера соперников огорчил пензенец Александр Борисенков. Однако хозяева сравняли счет за 1 минуту 22 секунды до сирены. Счет - 2:2.

Игра перешла в овертайм, но определить победителя не вышло. Исход матча решили буллиты: в них лучшими оказались москвичи. Встреча завершилась счетом 3:2 в пользу «Звезды».

4 февраля пензенцы сыграли в столице с ХК «Юнисон-Москва». Итоговый счет - 5:2 в пользу «Дизеля».