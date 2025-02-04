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Спорт

Пензенский «Дизель» одержал уверенную победу в Москве

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Во вторник, 4 февраля, пензенский «Дизель» в столице одержал победу над командой «Юнисон-Москва». Матч проводился в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Пензенцы открыли счет на 5-й минуте встречи - отличился Александр Борисенков. Однако хозяева площадки быстро реабилитировались и на 10-й минуте выровняли положение - 1:1.

Во втором периоде дизелисты снова вышли вперед усилиями Олега Погоришного, но и хозяева старались не отставать, так что в начале третьего цифры на табло опять стали одинаковыми - 2:2.

За последние 10 минут подопечные Дмитрия Шандурова сумели забить сразу 3 безответные шайбы - они в копилках Никиты Воронина, Олега Погоришного (он оформил дубль) и Максима Колмыкова.

Итоговый счет - 5:2 в пользу «Дизеля».

Выездная серия пензенской команды завершится в четверг, 6 февраля, матчем против московской «Звезды».

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