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Спорт

«Дизель» начал домашнюю серию с победы над пермским «Молотом»

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В четверг, 28 ноября, пензенский «Дизель» начал домашнюю серию матчей игрой с пермским «Молотом».

«Дизель» начал домашнюю серию с победы над пермским «Молотом»

Счет на 14-й минуте открыли хозяева льда: отличился Антон Лукичев. Гостям удалось сравнять его во втором периоде: на 23-й минуте красный свет за воротами пензенцев зажег Ярослав Зыков.

На 36-й минуте «Дизель» снова вырвался вперед: гол забил Алексей Краснов. А через 30 секунд Владислав Лукин еще раз огорчил вратаря «Молота».

На 44-й минуте Данила Попов довел преимущество своей команды в счете до трех шайб.

Больше цифры на табло до конца матча не менялись. «Дизель» одержал победу - 4:1.

Следующая игра у пензенцев состоится 30 ноября. Соперник - «Олимпия» из Кирово-Чепецка.

Ранее главный тренер пензенского хоккейного клуба «Дизель» Альберт Логинов и его помощник Сергей Душкин покинули команду. Решение было принято руководством клуба «в связи с неудовлетворительными результатами».

Исполнять обязанности главного тренера стал Дмитрий Шандуров, воспитанник пензенской школы хоккея, который выступал за ХК «Авангард» (Тамбов), «Лада» (Тольятти), «Салават Юлаев» (Уфа), «Спартак» (Москва), «Амур» (Хабаровск), «Витязь» (Подольск), «Крылья Советов» (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород). Помогает ему Андрей Кузьмин.

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