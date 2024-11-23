У пензенского «Дизеля» сменился главный тренер

23.11.2024 | 20:15

Главный тренер пензенского хоккейного клуба «Дизель» Альберт Логинов и его помощник Сергей Душкин покидают команду.

Об этом в субботу, 23 ноября, сообщается в телеграм-канале ХК. Указывается, решение приняло руководство клуба «в связи с неудовлетворительными результатами команды».

Исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Шандуров. Он воспитанник пензенской школы хоккея, выступал за ХК «Авангард» (Тамбов), «Лада» (Тольятти), «Салават Юлаев» (Уфа), «Спартак» (Москва), «Амур» (Хабаровск), «Витязь» (Подольск), «Крылья Советов» (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород). Сезон 2023/2024 начал старшим тренером «Дизеля».

Помогать Дмитрию Шандурову будет Андрей Кузьмин.

Альберт Логинов принял обязанности главного тренера пензенской команды в апреле 2024 года. Осенью болельщики, недовольные частыми проигрышами хоккеистов, написали на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» обращение с просьбой отстранить Логинова от работы.

22 ноября «Дизель» проиграл матч нижегородскому ХК «Торпедо-Горький» с разгромным счетом 1:7. Альберт Логинов, подводя итоги встречи, обвинил нападающих в том, что они бросили команду на произвол судьбы, и пообещал расстаться с этими людьми.