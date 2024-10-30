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Спорт

Пензенский «Дизель» потерпел еще одно поражение на выезде

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В среду, 30 октября, пензенский «Дизель» провел второй матч выездной серии - встретился в Кургане с ХК «Зауралье».

Счет открыли хозяева льда: на 14-й минуте отличился Камиль Шиафотдинов.

Во втором периоде, на 25-й минуте, красный свет за воротами «Дизеля» зажег Владимир Михалев.

Пензенцы смогли ответить соперникам только на 47-минуте, реализовав большинство: точным броском отметился Данила Попов. Однако уже на 52-й минуте хозяева восстановили свое преимущество в две шайбы - гол забил Артем Икамацких.

Больше счет на табло не менялся. Итог встречи - 3:1 в пользу ХК «Зауралье».

В первом матче выездной серии - с ХК «Омские крылья» - «Дизель» также потерпел поражение. Следующая игра у пензенской команды 1 ноября в Ханты-Мансийске, соперник -

ХК «Югра».

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