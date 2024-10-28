Сетевое издание|18+|Понедельник|28 окт 2024|19:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Пензенский «Дизель» проиграл матч в Омске

Печать
Telegram

В понедельник, 28 октября, пензенский «Дизель» встретился с ХК «Омские крылья». Это первая игра выездной серии в Омске.

На второй минуте матча хозяева льда отправили в ворота пензенцев первую шайбу, и до конца периода дизелисты не смогли ответить голом.

Пензенцы забросили шайбу омичам только в начале второй двадцатиминутки. Отличился Дмитрий Колготин. Команды ушли на перерыв с равным счетом.

В третьем периоде атака «Омских крыльев» была успешной, хозяева льда забросили в ворота пензенцев вторую шайбу. Гости в ожесточенной борьбе пытались забить гол, за три минуты до конца матча взяли тайм-аут, после чего заменили вратаря на экстра полевого игрока, чтобы реализовать численное преимущество.

Омичи забросили шайбу в пустые ворота пензенской команды. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Следующий матч пензенский клуб сыграет 30 октября. Соперником выступит ХК «Зауралье».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте