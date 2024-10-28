Пензенский «Дизель» проиграл матч в Омске

28.10.2024 | 18:37

В понедельник, 28 октября, пензенский «Дизель» встретился с ХК «Омские крылья». Это первая игра выездной серии в Омске.

На второй минуте матча хозяева льда отправили в ворота пензенцев первую шайбу, и до конца периода дизелисты не смогли ответить голом.

Пензенцы забросили шайбу омичам только в начале второй двадцатиминутки. Отличился Дмитрий Колготин. Команды ушли на перерыв с равным счетом.

В третьем периоде атака «Омских крыльев» была успешной, хозяева льда забросили в ворота пензенцев вторую шайбу. Гости в ожесточенной борьбе пытались забить гол, за три минуты до конца матча взяли тайм-аут, после чего заменили вратаря на экстра полевого игрока, чтобы реализовать численное преимущество.

Омичи забросили шайбу в пустые ворота пензенской команды. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Следующий матч пензенский клуб сыграет 30 октября. Соперником выступит ХК «Зауралье».