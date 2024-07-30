«Дизель» в товарищеских играх: от победы к поражению

30.07.2024 | 16:30

Пензенский «Дизель» в обновленном составе одержал одну победу и потерпел одно поражение в предсезонных товарищеских играх.

Первый выездной матч с ХК «Тамбов» состоялся 29 июля. Итог встречи - 3:1 в пользу «Дизеля», отличились Александр Борисенков и Максим Авраменко во втором периоде и Дмитрий Моисеев в третьем.

Независимо от результата игры соперников ждала серия послематчевых буллитов, в которых хозяева льда оказались сильнее.

Вторая встреча между теми же противниками прошла 30-го числа. Обе команды забили по два гола, в стане дизелистов авторами стали Никита Авраменко и Данила Попов.

Так как определить лидера в основное время не удалось, игра перешла в овертайм, там большее мастерство продемонстрировали хозяева площадки - 3:2. Зато серия буллитов осталась за гостями.

По итогам двух встреч «Дизель» и «Тамбов» заработали по 1 очку, так что счет между ними равный.

«Интрига сохраняется, ведь теперь нас будет ждать еще один предсезонный товарищеский матч с «волками», теперь уже на домашнем льду и ровно через месяц», - сообщил телеграм-канал «Дизеля».