«Дизелист» вырвал победу у «Протона» в овертайме

03.03.2024 | 15:43

В воскресенье, 3 марта, пензенская молодежная команда «Дизелист» сыграла на своем льду второй матч с «Протоном» из Нововоронежа.

Пензенский игрок Глеб Шушурин забросил шайбу в ворота гостей уже на третьей минуте матча. «Протон» ответил только во втором периоде: на 22-й минуте гол «Дизелисту» забил Алексей Мурзин.

На 37-й минуте пензенская команда вновь вырвалась вперед благодаря удачному броску Павла Копытина. Хозяева льда хорошо защищали свои ворота, поэтому атаки противников были неэффективными.

В третьем периоде на 55-й минуте «Протон» сравнял счет, но в овертайме Илья Назаров вывел пензенцев вперед. «Дизелист» выиграл со счетом 3:2.

Теперь пензенские игроки отправляются в плей-офф, попав в кубковую восьмерку.

2 марта «Дизелист» проиграл «Протону» со счетом 1:2. Единственная шайба от хозяев льда была забита в первом периоде.