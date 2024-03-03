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Спорт

«Дизелист» вырвал победу у «Протона» в овертайме

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В воскресенье, 3 марта, пензенская молодежная команда «Дизелист» сыграла на своем льду второй матч с «Протоном» из Нововоронежа.

Пензенский игрок Глеб Шушурин забросил шайбу в ворота гостей уже на третьей минуте матча. «Протон» ответил только во втором периоде: на 22-й минуте гол «Дизелисту» забил Алексей Мурзин.

«Дизелист» вырвал победу у «Протона» в овертайме

На 37-й минуте пензенская команда вновь вырвалась вперед благодаря удачному броску Павла Копытина. Хозяева льда хорошо защищали свои ворота, поэтому атаки противников были неэффективными.

«Дизелист» вырвал победу у «Протона» в овертайме

В третьем периоде на 55-й минуте «Протон» сравнял счет, но в овертайме Илья Назаров вывел пензенцев вперед. «Дизелист» выиграл со счетом 3:2.

«Дизелист» вырвал победу у «Протона» в овертайме

Теперь пензенские игроки отправляются в плей-офф, попав в кубковую восьмерку.

«Дизелист» вырвал победу у «Протона» в овертайме

2 марта «Дизелист» проиграл «Протону» со счетом 1:2. Единственная шайба от хозяев льда была забита в первом периоде.

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