Пензенских любителей спорта в феврале ждет «Лыжня России»

17.01.2024 | 20:45

Традиционная открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2024» пройдет в Пензенской области 10 февраля.

В этом году участники гонки должны зарегистрироваться на портале госуслуг. Пройти регистрацию можно уже сейчас по ссылке gosuslugi.ru/landing/sport. Уведомление о регистрации будет отправлено на электронную почту в течение 5 рабочих дней.

«Онлайн-регистрация обязательна для тех, кто собирается встать на лыжню на Олимпийской аллее города Пензы - центральной площадке проведения «Лыжни России» в Пензенской области», - предупредили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 5 км (для юношей и девушек 2006 года рождения и моложе) и 10 км (для женщин и мужчин 2005 года рождения и старше). Регистрация участников будет проходить с 8:30 до 10:30. Старт подготовленных спортсменов на призы Минспорта РФ назначен на 10:00, победителей и призеров ждут медали и дипломы.

Массовый забег состоится в 10:45. Участники соревнований вне зависимости от итогов получат майку с нагрудным номером, а те, кто займет с 1-го по 150-е место в каждой возрастной категории, - сувенирную шапочку.

Состязания, приуроченные к «Лыжне России», пройдут в разных районах и городских округах Пензенской области. Информация о месте и времени их проведения будет доступна в администрациях муниципалитетов.