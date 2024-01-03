Пензенцев приглашают пробежаться на лыжах и сыграть в футбол на снегу

03.01.2024 | 11:39

В четверг, 4 января, в Пензе пройдет традиционная акция «Зимние забавы».

«На Олимпийской аллее в забеге на лыжах примут участие школьники и студенты, сотрудники предприятий, учреждений и организаций Пензы, представители старшего поколения и гости города. Им предстоит преодолеть дистанции в два и четыре километра», - рассказали в администрации областного центра.

Сбор и регистрация лыжников начнутся в 9:00. При себе необходимо иметь собственноручно заполненное согласие на участие в акции (его можно получить при регистрации).

Старт назначен на 10:00.

В это же время на Олимпийской аллее состоятся открытые городские личные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах. Участникам состязаний предлагается пройти на время маркированные дистанции.

Кроме того, в 10:00 «Зимние забавы» ждут горожан в лицее современных технологий управления № 2 (ул. Бакунина, 115). В программе - соревнования по футболу на снегу, «Веселые старты», игра «Стартуем вместе», новогодний флешмоб. Ожидается, что в спортивном празднике примут участие более 250 человек.