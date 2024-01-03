Сетевое издание|18+|Среда|3 янв 2024|15:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Снег |
-20oC
-19oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Пензенцев приглашают пробежаться на лыжах и сыграть в футбол на снегу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 4 января, в Пензе пройдет традиционная акция «Зимние забавы».

«На Олимпийской аллее в забеге на лыжах примут участие школьники и студенты, сотрудники предприятий, учреждений и организаций Пензы, представители старшего поколения и гости города. Им предстоит преодолеть дистанции в два и четыре километра», - рассказали в администрации областного центра.

Сбор и регистрация лыжников начнутся в 9:00. При себе необходимо иметь собственноручно заполненное согласие на участие в акции (его можно получить при регистрации).

Старт назначен на 10:00.

В это же время на Олимпийской аллее состоятся открытые городские личные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах. Участникам состязаний предлагается пройти на время маркированные дистанции.

Кроме того, в 10:00 «Зимние забавы» ждут горожан в лицее современных технологий управления № 2 (ул. Бакунина, 115). В программе - соревнования по футболу на снегу, «Веселые старты», игра «Стартуем вместе», новогодний флешмоб. Ожидается, что в спортивном празднике примут участие более 250 человек.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте