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Спорт

Перечислены адреса и время работы дворовых тренеров в Пензе

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В Пензе опубликовали график работы тренеров на внутридворовых и пришкольных площадках в январе 2024 года. Под наблюдением наставников смогут позаниматься все желающие.

В Железнодорожном районе на Измайлова, 72, по понедельникам, средам и пятницам с 16:00 до 18:00 всех ждет тренер Роман Сергачев.

На стадионе «Спартак» (Клары Цеткин, 47) по понедельникам с 18:30 до 20:30, по пятницам с 19:00 до 21:00, по воскресеньям с 14:00 до 16:00 будет работать Геннадий Викулов.

У школы № 45 (Ушакова, 15) по понедельникам, средам и пятницам с 17:00 до 19:00 с посетителями станет заниматься Александр Шишкин.

На Тарханова, 10в, по средам, пятницам и воскресеньям с 14:00 до 16:00 будет работать Марина Шевченкова.

В Октябрьском районе на территории многопрофильной гимназии № 13 (проспект Строителей, 52а) по понедельникам, средам и пятницам с 15:00 до 17:00 всех ждет Дамир Акчурин.

У школы № 56 (Рахманинова, 37) по вторникам с 14:00 до 16:00, по четвергам с 16:00 до 18:00, по пятницам с 14:00 до 16:00 будет работать Марьям Кирасирова.

На улице Генерала Глазунова, 17, по четвергам, пятницам и субботам с 18:00 до 20:00 с посетителями станет заниматься Данила Воеводин.

В Ленинском районе у лицея № 2 (Бакунина, 115) по понедельникам, вторникам и четвергам с 14:30 до 16:30 всех ждет Александр Жикунов.

На Ворошилова, 9, по понедельникам, пятницам и субботам с 13:30 до 15:30 будет работать Максим Аникин.

В Первомайском районе на Тепличной, 39, по вторникам, средам и пятницам с 15:30 до 17:30 горожан станет тренировать Евгений Крипак.

У школы № 32 (Кижеватова, 13) по вторникам, четвергам и пятницам с 15:00 до 17:00 всех ждет Александр Макеев.

На Терновского, 152, по понедельникам, средам и пятницам с 16:00 до 18:00 занятия будет проводить Алина Гришанова.

Она же будет ждать всех у 2-го корпуса школы № 60 на Индустриальной, 48а, по вторникам и четвергам с 15:00 до 17:00, сообщили в пресс-службе мэрии.

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