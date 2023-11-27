«Дизель» потерпел поражение в игре с «Челметом» из Челябинска

27.11.2023 | 08:30

У пензенского «Дизеля» продолжилась серия поражений. В воскресенье, 26 ноября, на своем льду клуб уступил «Челмету» из Челябинска.

Счет 1:4.

Так как команды играли в День матери, женщин своеобразно поздравили с праздником. Вброс шайбы сделала мать игрока пензенского клуба Максима Калмыкова.

Счет открыл «Дизель». Шайбу забил в ворота противника Александр Тимирев, и она стала единственной в первом периоде. Во втором счет не изменился, в третьей двадцатиминутке вперед вырвались гости.

«Всего за десять минут шайба четырежды побывала в пензенских воротах, что и предопределило исход матча», - отмечается в телеграм-канале клуба «Дизель».

Комментируя итоги встречи, главный тренер пензенцев Алексей Ваулин заявил, что в первые два периода обе команды продемонстрировали хорошую игру.

«Третий период полностью провалили. Неизвестно, что случилось. Наверное, повлиял какой-то нелепый быстрый гол и пошло как лавина. Пошла ошибка на ошибке, команда совершенно перестала играть. Отсюда и результат. В третьем периоде соперник, можно сказать, просто смял нашу команду. И не нашлось зубастости, характера. Нам не дали шанса вернуться в игру», - пояснил Ваулин.

Серия домашних игр продолжится. Во вторник, 28 ноября, пензенский «Дизель» сыграет с ХК «Южный Урал».

Известно, что 24 ноября пензенцы потерпели поражение в матче против клуба «Зауралье», а 20-го - против ХК «Горняк-УГМК».