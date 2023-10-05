Матч между «Дизелем» и «Ижсталью» закончился с сухим счетом

05.10.2023 | 08:55

В среду, 4 октября, хоккеисты пензенского «Дизеля» одержали уверенную победу в выездном матче, не оставив никаких шансов хозяевам площадки - ижевской «Ижстали».

В первом же периоде гости трижды огорчили вратаря противников, авторами точных бросков стали Антон Лукичев, Антон Андриянов и Илья Чабан. Во второй 20-минутке Илья Назаров увеличил разрыв - 4:0.

Распечатать ворота пензенцев до конца игры так и не удалось, сделать это не позволил вставший на защиту рамки Денис Синягин.

«В принципе мы контролировали всю игру. Смазали третий период из-за большого количества удалений, но выстояли, не пропустили в меньшинстве. Наконец-то в большинстве два гола, никак не могли тронуться с этого места постоянно. Работаем над этим, но сегодня все-таки забили два хороших гола в большинстве», - процитировал telegram-канал «Дизеля» главного тренера пензенской команды Алексея Ваулина.

Выездная серия продолжается. Следующий матч «Дизеля» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги состоится 6 октября. Пензенцы выступят против команды «Челны» из Набережных Челнов.