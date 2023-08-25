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Спорт

Пензенцы потерпели поражение во втором матче Кубка «Дизеля»

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В четверг, 24 августа, пензенские хоккеисты потерпели поражение во втором матче Кубка «Дизеля». Подопечные Алексея Ваулина сражались с главным фаворитом домашнего турнира - воскресенским «Химиком».

«Начало матча не предвещало такого исхода. В первые 10 минут пензенцы прижали соперника к воротам и имели несколько неплохих шансов для того, чтобы открыть счет. Однако пробить голкипера гостей не получилось. А вот подмосковные хоккеисты в первой же полноценной атаке открыли счет. Этот гол кардинально изменил ход встречи, ведь следом шайба еще дважды побывала в воротах «Дизеля», - рассказали в пресс-службе ПХК.

Таким образом, первый период окончился для пензенцев со счетом 0:3. Но такие цифры на табло не стали окончательными: во второй 20-минутке гости забили еще 2 шайбы и в начале третьего временного отрезка снова огорчили сурского вратаря - 6:0.

«Именно в этот момент «Дизель» пришел в себя. Пензенцам удалось отодвинуть игру от своих ворот, и вскоре Артем Мисников, а затем Данил Веряев порадовали трибуны заброшенными шайбами. Ну а в самой концовке встречи Артем Пеньковский в меньшинстве установил окончательный счет - 3:6», - добавили в пресс-службе.

25 августа «Дизель» примет участие в последнем для себя матче Кубка - пензенцы выйдут на лед против нефтекамского «Тороса».

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