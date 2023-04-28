В Пензе стартовали всероссийские соревнования по велоспорту

28.04.2023 | 19:25

Всероссийские соревнования по велоспорту в дисциплине ВМХ - первые официальные в сезоне, которые проводятся на открытом воздухе. На треке «Сатурн» состязаются 360 гонщиков из 10 регионов, из них 80 - представители Сурского края. Масштабное событие включает в себя несколько турниров.

«Основное мероприятие - это Кубок России (третий этап), и в рамках этого мероприятия проходят всероссийские соревнования. Для возраста 17-18 лет, 13-14, 15-16 и для детей проходят местные региональные соревнования. Это традиционный формат проведения, который мы культивируем несколько лет», - рассказал главный тренер сборной России по велоспорту-ВМХ Павел Костюков.

В программе соревнований - две гонки: классическая и на время. Каждый может попробовать свои силы в этих форматах, а тренеры сборной страны внимательно смотрят на спортивную форму гонщиков.

«Интересны как основной состав (взрослые), так и молодежь (юноши). Может, удастся кого-нибудь приметить из молодых спортсменов», - подчеркнул Павел Костюков.

В первый день турнира прошла хроногонка и определились первые победители. Традиционно сильны столичные спортсмены и команда из Мордовии. Первые места в своих категориях заняли гости из Москвы Георгий Стефанович, Ульяна Шумская и Ярослава Шидловская, санкт-петербуржец Константин Карпинский, а также саранцы Анастасия Бодырева и Ярослав Ехрюков.