Баскетболистки «Юности» завоевали серебро чемпионата Высшей лиги

24.04.2023 | 19:40

Баскетболистки «Юности» стали серебряными призерами чемпионата российской Высшей лиги. В финале, который проходил в Красноярске, команда встречалась с дублем местного «Енисея». С первых минут соперницы предложили друг другу атакующую и результативную игру с множеством смен лидера.

После стартового периода впереди были пензячки с отрывом в 6 очков, а к большому перерыву в лидеры вырвались сибирячки - 44:42. Во второй половине матча характер борьбы не изменился: гостьи периодически догоняли красноярок, а те в свою очередь совершали очередной рывок.

Поединок перетек в нервную концовку, где чуть точнее были девушки с берегов Енисея. В итоге финальная сирена зафиксировала победу хозяек со счетом 92:89.

Пензенская «Юность» второй год подряд примеряет комплект серебряных наград Высшей лиги. Кроме того, Вера Фомичева была признана лучшей атакующей защитницей в сезоне. Ну а сибирский коллектив поднимает над головой чемпионский кубок. Дополнили призовую тройку баскетболистки дубля оренбургской «Надежды».