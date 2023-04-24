Баскетболистки «Юности» завоевали серебро чемпионата Высшей лиги

Баскетболистки «Юности» стали серебряными призерами чемпионата российской Высшей лиги. В финале, который проходил в Красноярске, команда встречалась с дублем местного «Енисея». С первых минут соперницы предложили друг другу атакующую и результативную игру с множеством смен лидера.
После стартового периода впереди были пензячки с отрывом в 6 очков, а к большому перерыву в лидеры вырвались сибирячки - 44:42. Во второй половине матча характер борьбы не изменился: гостьи периодически догоняли красноярок, а те в свою очередь совершали очередной рывок.
Поединок перетек в нервную концовку, где чуть точнее были девушки с берегов Енисея. В итоге финальная сирена зафиксировала победу хозяек со счетом 92:89.
Пензенская «Юность» второй год подряд примеряет комплект серебряных наград Высшей лиги. Кроме того, Вера Фомичева была признана лучшей атакующей защитницей в сезоне. Ну а сибирский коллектив поднимает над головой чемпионский кубок. Дополнили призовую тройку баскетболистки дубля оренбургской «Надежды».
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