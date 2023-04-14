Сборная Пензенской победила на первенстве ПФО по регби-7

14.04.2023 | 20:29

Турнир памяти Вадима Дин-Ислямова в этом сезоне особенный - он посвящен 60-летию пензенского регби. Коллективы четырех возрастных групп с удовольствием приняли приглашение организаторов и приехали в город на Суре сразиться за различные призы.

«У нас собралось рекордное количество команд на этом турнире. Всего в четырех возрастных категориях у нас поучаствует 49 команд», - сообщил главный секретарь соревнований Александр Лыков.

В первый день состязаний спортсмены из старшей возрастной категории разыграли медали первенства ПФО по регби-7. Естественно, фаворитом считались хозяева, и они доказали свою силу, не потерпели ни одного поражения, а в финале выиграли у соперников из Марий Эл 30 очков.

«Мы немножко не справились сами с собой на самом деле, но под конец турнира мы разыгрались, показали свою лучшую форму и всех смели на своем пути», - рассказал капитан сборной Пензенской области Данила Пичужкин.

В тройке призеров оказалась еще одна сурская команда - СШ «Локомотив» 2007 года рождения. На втором месте йошкар-олинский «Красный город», а главный приз подняла над головой сборная Пензенской области.