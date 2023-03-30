30.03.2023 | 20:13

Дважды уступив на выезде соперникам из Тамбова, хоккеисты «Дизелиста» прекратили борьбу на Кубке регионов и завершили официальный сезон.

Серия началась в Пензе, и соперники поделили очки, сохраняя равные шансы на положительный итоговый результат. Но в третьем матче «горожане» показали свою атакующую мощь.

Счет был открыт на старте поединка, но особенно убедительно тамбовчане выглядели во втором периоде, когда им удалось забросить три безответные шайбы. После этого игра стала формальностью, и все, чего добились соперники, это увеличение счета. Хозяева одержали крупную победу - 5:0.

Четвертый поединок проходил по другому сценарию, но вновь пензенцы сделали конкурентам роскошный подарок. В первой 20-минутке «волки» трижды подряд зажгли красный свет за воротами гостей.

«Дизелисты» пустились в погоню, и второй период подарил надежду: сначала Дмитрий Беленчук сократил отставание, а затем Тимур Шайхутдинов сделал отрыв хозяев минимальным. Всю заключительную треть матча черно-желтые провели в атаке, но забросить спасительную шайбу так и не сумели.

МХК «Тамбов» празднует успех со счетом 3:2 и завоевывает решающую победу. Лидер Восточного дивизиона идет дальше, а пензенцы останавливаются в полуфинале конференции.