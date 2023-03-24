В Пензе студенты сразились за честь своих учебных заведений

24.03.2023 | 20:28

В Пензе прошли ежегодные соревнования учащихся колледжей и техникумов. На них собрались все приверженцы здорового образа жизни и большие поклонники спорта, у большинства даже есть разряды и титулы. В этот раз их задачей стала защита чести своего учебного заведения.

«Раньше мы их проводили как ко Дню защитника отечества, а сейчас мы проводим в поддержку участников специальной военной операции. У многих наших участников родственники там - отцы, дяди, братья - участвуют. Ребята настроены жестко бороться за призы», - отметил организатор соревнований Юрий Краснов.

Состязания командные, от каждого учебного заведения - по семь участников. Ребята должны сдать ряд нормативов. У многих вызвала трудности разборка и сборка автомата Калашникова на время.

Также молодые люди соревновались в челночном беге, девочки отжимались, а парни подтягивались на турнике. Среди тех, кто выполнил самое большое количество упражнений на этом снаряде, - Егор Ульянов из Кузнецка. Он практически побил свой личный рекорд - подтянулся 34 раза.

«Это одно из основных упражнений боксеров, просто у нас подтягивания немного другие. Здесь подтягивания чистые, а у нас на рывковом движении основываются. Второй круг был намного тяжелее, чем первый», - рассказал юноша.

В итоге Егор получил специальный приз от ветеранской организации «Боевое братство».