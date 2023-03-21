В Пензе стартовали чемпионат и первенство ПФО по плаванию

21.03.2023 | 21:27

В Пензу приехали сильнейшие пловцы Приволжского федерального округа. Во дворце водного спорта «Сура» стартовали чемпионат и первенство ПФО. В каждом из 14 субъектов округа прошли предварительные отборочные соревнования.

«Здесь представлены, по-моему, 3 заслуженных мастера спорта, около 20 мастеров спорта международного класса, далеко за 100 мастеров спорта Российской Федерации и, соответственно, уже кандидаты-перворазрядники», - рассказал главный судья соревнований Дмитрий Сватухин.

Состязания будут длиться четыре дня. В спортивную программу включены дистанции, победить на которых у пензенских участников есть все шансы.

«Мы достойно представлены и сильнейшими спортсменами, и по количеству, и как проводящая сторона в том числе. Все будет хорошо, ребята стараются, молодцы, и достойно создают конкуренцию всем приезжим», - отметил Дмитрий Сватухин.

Соревнования станут отборочными на чемпионат России, который пройдет в середине апреля в Казани.