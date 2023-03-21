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Спорт

БК «Юность» победил в регулярном чемпионате российской Высшей лиги

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Баскетбольный клуб «Юность» - победитель регулярного чемпионата российской Высшей лиги. Одолев в заключительном матче дубль оренбургской «Надежды», пензячки заняли единолично первое место. При равенстве очков преимущество по личным встречам все равно было у красно-белых, но выигрыш стал вопросом принципиальным.

«Очень важно было, потому что первое место в регулярном чемпионате нас замотивировало прямо сейчас и дало очень много новых сил, чтобы идти к своей цели - к первому месту вообще во всем чемпионате», - отметила игрок БК «Юность» Ксения Васильева.

Поединок получился нервным, вполне понятное волнение подчас мешало игрокам. И все же «Юность» постепенно наращивала отрыв. К большому перерыву он составлял 7 очков, а к концу матча вырос до 13. Итоговый результат - 69:56 в пользу хозяек.

«Оренбург для нас принципиальный соперник, и каждую игру мы готовы были выходить и доказывать, что мы лучше и просто так первое место отдавать никто не будет - оно наше. Я думаю, у нас получилось», - рассказала игрок БК «Юность» Вера Фомичева.

Сразу после игры состоялась церемония награждения. Бронза регулярки - у красноярского «Енисея-2», серебро получил дубль «Надежды», а сурская команда забрала комплект медалей высшей пробы.

«Мы сделали задел на следующий этап нынешнего чемпионата, дальше пойдут игры плей-офф, мы ждем пока своих соперников, будем готовиться к этим играм», - сообщил главный тренер БК «Юность» Дмитрий Нестеровский.

Плей-офф стартует с четвертьфиналов, и «Юность» гарантированно получит в соперники команду низшего посева. В случае успеха пензячки пробьются в финальную стадию, где и поборются за трофей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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