В Пензе теннисисты младше 15 лет сошлись на открытом первенстве

Открытое первенство Пензенской области по большому теннису продолжило важные рейтинговые состязания среди юных спортсменов. На прошлой неделе за победные очки боролись ребята в возрасте до 13 лет, теперь на корт вышли игроки младше 15.
«Эти очки дают продвигаться в рейтинге, становиться выше, лучше, бороться за возможность попадания в сборную России, за контракты с разными спонсорскими брендами на разные ракетки, экипировку и так далее. Чем выше мы стоим в рейтинге, тем больше у нас шансов отобраться на более квалифицированные турниры», - рассказал заместитель главного судьи соревнований Антон Белошапко.
На прошлой неделе пензенские участники вполне уверенно заявили о себе: первое и второе места среди мальчиков достались им. Однако в новом турнире теннисистам придется не просто.
«Приехало большое количество спортсменов из других городов, которые в рейтинге повыше наших. Тем не менее мы не списываем наших со счетов и будем бороться до конца», - подчеркнул Антон Белошапко.
Получить необходимые теннисисту рейтинговые очки планирует и Салима Фахрутдинова из Казани. Один матч она уже выиграла.
«Мне понравилось здесь играть, здесь уютно. Есть очень большие академии, есть большие потолки, это как-то незначительно, но здесь уютно просто играть, приятно», - призналась она.
Соревнования проходят во дворце спорта «Олимпийский». Победителей этого турнира определят в конце недели.
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