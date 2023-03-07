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Спорт

В Пензе теннисисты младше 15 лет сошлись на открытом первенстве

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Открытое первенство Пензенской области по большому теннису продолжило важные рейтинговые состязания среди юных спортсменов. На прошлой неделе за победные очки боролись ребята в возрасте до 13 лет, теперь на корт вышли игроки младше 15.

«Эти очки дают продвигаться в рейтинге, становиться выше, лучше, бороться за возможность попадания в сборную России, за контракты с разными спонсорскими брендами на разные ракетки, экипировку и так далее. Чем выше мы стоим в рейтинге, тем больше у нас шансов отобраться на более квалифицированные турниры», - рассказал заместитель главного судьи соревнований Антон Белошапко.

На прошлой неделе пензенские участники вполне уверенно заявили о себе: первое и второе места среди мальчиков достались им. Однако в новом турнире теннисистам придется не просто.

«Приехало большое количество спортсменов из других городов, которые в рейтинге повыше наших. Тем не менее мы не списываем наших со счетов и будем бороться до конца», - подчеркнул Антон Белошапко.

Получить необходимые теннисисту рейтинговые очки планирует и Салима Фахрутдинова из Казани. Один матч она уже выиграла.

«Мне понравилось здесь играть, здесь уютно. Есть очень большие академии, есть большие потолки, это как-то незначительно, но здесь уютно просто играть, приятно», - призналась она.

Соревнования проходят во дворце спорта «Олимпийский». Победителей этого турнира определят в конце недели.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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