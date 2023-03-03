«Юность» не оставила шансов на победу соперницам из Чебоксар

03.03.2023 | 20:44

Баскетбольный клуб «Юность» ударно начал второй этап чемпионата российской Высшей лиги. Система проведения соревнований изменилась - после того как команды отыграли регулярный турнир, они согласно занятым местам делятся на четверки, которые продолжают разыгрывать очки, чтобы обеспечить себе более высокий посев в плей-офф.

Так что проходных матчей попросту нет, и пензячки очень ответственно подошли к поединку против чебоксарской «ЧГУ-Атланты».

Пензенская команда уже в стартовой четверти создала приличный задел, выиграв ее - 30:13. Но красно-белые после этого не остановились и продолжили наращивать отрыв. После второго периода отставание чувашских студентов составило 22 пункта, после третьего - 35.

Лишь в заключительной четверти «ЧГУ-Атланта» сумела выровнять игру, но это на результат никак не повлияло - 93:57.

«Юность» начала с крупной победы. Следом сурской дружине предстоит провести поединки против дублей красноярского «Енисея» и оренбургской «Надежды».