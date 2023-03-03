Сетевое издание|18+|Пятница|3 мар 2023|22:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Спорт

«Юность» не оставила шансов на победу соперницам из Чебоксар

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Баскетбольный клуб «Юность» ударно начал второй этап чемпионата российской Высшей лиги. Система проведения соревнований изменилась - после того как команды отыграли регулярный турнир, они согласно занятым местам делятся на четверки, которые продолжают разыгрывать очки, чтобы обеспечить себе более высокий посев в плей-офф.

Так что проходных матчей попросту нет, и пензячки очень ответственно подошли к поединку против чебоксарской «ЧГУ-Атланты».

Пензенская команда уже в стартовой четверти создала приличный задел, выиграв ее - 30:13. Но красно-белые после этого не остановились и продолжили наращивать отрыв. После второго периода отставание чувашских студентов составило 22 пункта, после третьего - 35.

Лишь в заключительной четверти «ЧГУ-Атланта» сумела выровнять игру, но это на результат никак не повлияло - 93:57.

«Юность» начала с крупной победы. Следом сурской дружине предстоит провести поединки против дублей красноярского «Енисея» и оренбургской «Надежды».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте