В Пензе более 100 человек показали фигурное вождение велосипеда

28.02.2023 | 21:03

Велотуристы, чтобы встретить новый сезон в полной готовности, решили провести на базе средней школы № 8 областные состязания по фигурному вождению двухколесного транспортного средства. Организатором соревнований выступил Многофункциональный туристско-спортивный центр имени Т. Т. Мартыненко.

«Необходимо было преодолеть дистанцию, пройти несколько фигур, не задев ни одной, не переехав ни одной линии, за минимальное количество времени», - объяснил главный судья соревнований Александр Горин.

«Было сложновато, я сбил перекладину и на восьмерке - три касания. Просто для души, для себя проехал, считай», - рассказал Иван Аракчеев.

В соревнованиях приняли участие свыше 100 человек. Состязания стали отборочными в команду Пензенской области по спортивному велотуризму. В 2022-м сборная заняла третье место на всероссийском турнире. Первые крупные старты этого года пройдут в мае.

«Это туристско-спортивный лагерь «Туриада», первенство Приволжского федерального округа», - сообщил Александр Горин.