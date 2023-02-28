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Спорт

В Пензе более 100 человек показали фигурное вождение велосипеда

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Велотуристы, чтобы встретить новый сезон в полной готовности, решили провести на базе средней школы № 8 областные состязания по фигурному вождению двухколесного транспортного средства. Организатором соревнований выступил Многофункциональный туристско-спортивный центр имени Т. Т. Мартыненко.

«Необходимо было преодолеть дистанцию, пройти несколько фигур, не задев ни одной, не переехав ни одной линии, за минимальное количество времени», - объяснил главный судья соревнований Александр Горин.

«Было сложновато, я сбил перекладину и на восьмерке - три касания. Просто для души, для себя проехал, считай», - рассказал Иван Аракчеев.

В соревнованиях приняли участие свыше 100 человек. Состязания стали отборочными в команду Пензенской области по спортивному велотуризму. В 2022-м сборная заняла третье место на всероссийском турнире. Первые крупные старты этого года пройдут в мае.

«Это туристско-спортивный лагерь «Туриада», первенство Приволжского федерального округа», - сообщил Александр Горин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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