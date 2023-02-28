«Дизель» в меньшинстве забил победную шайбу в ворота «Тороса»

28.02.2023 | 19:29

Невероятная развязка четвертого матча в противостоянии между «Торосом» и «Дизелем» позволила пензенцам сравнять счет в серии плей-офф. У команды не было права на ошибку, ведь в случае проигрыша в родной город она возвращалась бы при некомфортном результате. Так что гости старались действовать первым номером, постоянно атакуя ворота нефтекамцев.

Но хозяева, у которых было определенное психологическое преимущество, спокойно играли от обороны, дожидаясь ошибки соперника. Однако промахов никто не допускал, в основное время зрители голов не увидели - 0:0.

Команды отправились в овертайм, и в самом начале дополнительного периода капитан пензенцев Максим Игнатович заработал необязательное удаление. Парадоксально, но именно меньшинство принесло «дизелистам» победную шайбу. После перехвата Никита Шавин промчался через площадку, попутно обыграв всю пятерку зелено-синих и поразил верхний угол ворот «Тороса» - 1:0.

В серии вновь установился равный счет, и теперь соперники переезжают в Пензу. После игры в городе на Суре гарантированно в Нефтекамске пройдет шестой матч плей-офф.