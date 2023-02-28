Сетевое издание|18+|Вторник|28 фев 2023|21:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

«Дизель» в меньшинстве забил победную шайбу в ворота «Тороса»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Невероятная развязка четвертого матча в противостоянии между «Торосом» и «Дизелем» позволила пензенцам сравнять счет в серии плей-офф. У команды не было права на ошибку, ведь в случае проигрыша в родной город она возвращалась бы при некомфортном результате. Так что гости старались действовать первым номером, постоянно атакуя ворота нефтекамцев.

Но хозяева, у которых было определенное психологическое преимущество, спокойно играли от обороны, дожидаясь ошибки соперника. Однако промахов никто не допускал, в основное время зрители голов не увидели - 0:0.

Команды отправились в овертайм, и в самом начале дополнительного периода капитан пензенцев Максим Игнатович заработал необязательное удаление. Парадоксально, но именно меньшинство принесло «дизелистам» победную шайбу. После перехвата Никита Шавин промчался через площадку, попутно обыграв всю пятерку зелено-синих и поразил верхний угол ворот «Тороса» - 1:0.

В серии вновь установился равный счет, и теперь соперники переезжают в Пензу. После игры в городе на Суре гарантированно в Нефтекамске пройдет шестой матч плей-офф.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте