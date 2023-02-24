Пензенские теннисисты борются за попадание в Высшую лигу А

24.02.2023 | 21:20

16 мужских и 5 женских команд - таков состав участников 3-го тура клубного чемпионата России по настольному теннису. География спортсменов широка: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Оренбург, Барнаул и другие - всего 19 городов. Такие масштабные соревнования Пенза не принимала давно.

«Традиция была нарушена еще в 2017 году. Мы решили ее возобновить, взяв на себя два тура: Высшая лига B (мужчины), Высшая лига C (женщины)», - рассказал вице-президент Федерации настольного тенниса Пензенской области Николай Гольтяпин.

Сурский край представляют два коллектива. У девушек дебютирует молодежная команда СШ № 6, у мужчин выступает сборная студентов аграрного университета и воспитанников спортшколы. Это более опытная дружина, и задачи перед ней стоят серьезные.

«Мы боремся за призовые места, чтобы попасть в Высшую лигу А. Для этого мы попросили действующего чемпиона Пензенской области Медведева Дениса, чтобы он нам оказал помощь», - отметил Николай Гольтяпин.

Турнир продлится три дня, в течение которых соперники будут играть по круговой системе. После всех матчей подведут промежуточные итоги чемпионата.