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Спорт

«Снежное сияние» собрало в Пензе гимнасток со всех уголков страны

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Не в первый раз команда «Капельки» оказывается в городе на Суре. Юные спортсменки снова здесь, чтобы помериться талантом с остальными участницами всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Снежное сияние». Впрочем, в Пензе они не только ради турнира.

«Очень красивый город, здесь очень много интересного и можно развлечься», - рассказала участница соревнований Кристина Ананко (г. Самара).

Гимнастки выступают в командном зачете, как и остальные 59 команд из всех уголков страны. На этот турнир «Капельки» приехали с новой программой.

«Для нас мяч пока сложнее, чем скакалка, потому что нам немного поменяли, теперь сложнее и дороже», - отметила участница соревнований Виктория Мартынова (г. Самара).

«Даже не немного поменяли - там прямо полностью почти упражнение», - сообщила участница соревнований Милана Уткина (г. Самара).

Для «Капелек» важны слаженность и командный дух, а вот некоторым участницам «Сияния» можно положиться только на себя. 300 спортсменок от 6 до 14 лет выступают индивидуально.

«Бригада судей, оценивающая трудность тела, трудность предмета, а также судьи артистики и судьи, оценивающие техническое исполнение гимнаста», - перечислила главный судья соревнований Анжелика Хачатрян.

Позже выберут лучших из лучших для вступления в общество «Юная гвардия» и участия в дальнейших спортивных состязаниях.

«Чемпионат России, Кубок России, первенство России, где они продолжают участвовать, выступать, соревноваться, показывать высокие результаты», - подчеркнула Анжелика Хачатрян.

Победителей в турнире выявят 19 февраля. Помимо наград за первые пять мест в групповом и индивидуальном направлениях, каждая участница «Снежного сияния» получит приз.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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