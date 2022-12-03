Спорт

«Дизель» вышел на второе место в таблице чемпионата ВХЛ

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6 очков из 8 возможных - таков итог домашней серии хоккейного клуба «Дизель», который вывел пензенцев на второе место в таблице чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Лишь в стартовом матче против курганского «Зауралья» команда допустила осечку, уступив 1:3. Но тренерский штаб обещал исправить ситуацию.

«Нам неприятно дома проигрывать, перед своими зрителями. Значит, наша где-то недоработка была. Разберемся, и в следующий матч, я уверен, увидите «Дизель», который в этом году радует свою публику», - обещал главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев.

И действительно, в следующих поединках пензенская дружина добрала свои очки: победила учалинский «Горняк-УГМК» (5:4), обыграла в серии буллитов орский «Южный Урал» (3:2) и в последнем матче серии одолела челябинский «Челмет». Встреча прошла с заметным преимуществом хозяев, они часто гостили в зоне уральцев, но шайбу сумели забросить лишь одну - Егор Цветков во втором периоде застал врасплох вратаря гостей. Однако и этого хватило, чтобы отпраздновать успех со счетом 1:0.

«Дизель» набирает в зачет чемпионата 44 очка и отстает от ханты-мансийской «Югры» на два пункта. Скоро хоккеисты отправятся в гостевое турне, которое пройдет по маршруту Ростов-на-Дону - Воронеж.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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