Спорт

Пензенские госслужащие выступили в семейных соревнованиях

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В Пензе организовали соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья» среди госслужащих.

«Приобщается молодое поколение к массовым спортивным мероприятиям, чтобы уметь участвовать, проигрывать либо побеждать, не бояться», - рассказал специалист минлесхоза Александр Стенин.

«13 семей принимают участие. Я думаю, эти старты будут наполнены чистыми, яркими эмоциями, потому что дети не умеют притворяться, родители будут болеть за детей. Дети запомнят эти соревнования на всю жизнь и будут проецировать дальше», - отметил заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.

Самым представительным на этих стартах было Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области - за него выступило сразу три семейные команды. Такой же многочисленной оказалась и группа поддержки ведомства.

Участникам спортивного праздника пришлось проявить себя. Несмотря на кажущуюся простоту заданий, справиться с некоторыми было непросто. После таких соревнований крепких и здоровых семей в Пензенской области стало побольше, поэтому победили все.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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