«Дизель» одержал волевую победу в матче с челябинским «Челметом»

16.11.2022 | 19:47

Хоккеисты «Дизеля» начали очередное выездное турне в чемпионате ВХЛ с волевой победы.

Соперники из челябинского «Челмета» открыли счет уже на пятой минуте, да и в целом были настроены решительно. Но стартовая неудача не обескуражила пензенцев. Они быстро выровняли игру и стали атаковать ворота уральцев - правда, долгое время безуспешно.

И все же «дизелисты» сумели огорчить хозяев зеркальным образом - за пять минут до финальной сирены Сергей Колесников пробил вратаря металлургов (1:1).

Матч перетек в овертайм, в котором «дизелисты» пошли на риск - как впоследствии выяснилось, оправданный. Они заменили голкипера на четвертого полевого игрока и вскоре реализовали спонтанное большинство - на добивании преуспел Никита Шавин.

2:1 - сурская дружина одержала победу и вплотную приблизилась к тройке лидеров чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».