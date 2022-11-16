«Дизель» одержал волевую победу в матче с челябинским «Челметом»

Хоккеисты «Дизеля» начали очередное выездное турне в чемпионате ВХЛ с волевой победы.
Соперники из челябинского «Челмета» открыли счет уже на пятой минуте, да и в целом были настроены решительно. Но стартовая неудача не обескуражила пензенцев. Они быстро выровняли игру и стали атаковать ворота уральцев - правда, долгое время безуспешно.
И все же «дизелисты» сумели огорчить хозяев зеркальным образом - за пять минут до финальной сирены Сергей Колесников пробил вратаря металлургов (1:1).
Матч перетек в овертайм, в котором «дизелисты» пошли на риск - как впоследствии выяснилось, оправданный. Они заменили голкипера на четвертого полевого игрока и вскоре реализовали спонтанное большинство - на добивании преуспел Никита Шавин.
2:1 - сурская дружина одержала победу и вплотную приблизилась к тройке лидеров чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».
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