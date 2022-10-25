В Пензе 250 каратистов выступили на фестивале «Путь воина»

25.10.2022 | 20:18

«У самурая нет цели, только путь» - эта фраза стала своего рода девизом для тех, кто занимается японскими боевыми искусствами. Считается, что ее автор - Ямамото Цунэтомо, который написал известный трактат о бусидо, но это ошибка.

Афоризм впервые прозвучал в фильме «Апрель», а вот слово «бусидо» переводится как «путь воина». Так и назвали областной фестиваль карате-кекусинкай, посвященный 30-летней годовщине существования этого вида спорта в регионе.

«Воин - это человек, который отвечает за свои поступки, смелый, ответственный, умный. Чтобы эти качества в себе развивать, необходимо много тренироваться, работать над собой - это и есть путь, путь развития, самосовершенствования», - сообщил президент Федерации карате-кекусинкай Пензенской области Владимир Сычин.

От новичков до профессионалов - перед зрителями выступили 250 участников. Самым маленьким только исполнилось три года, старшие уже могут похвастаться серьезными достижениями в карате. Юные спортсмены показали одиночные трюки, обладатели данов продемонстрировали спарринги.

«Будем делать показательный бой, ломать доски, палки. Это единственный полноконтактный вид карате, единственный вид карате, в котором можно бить со всей силы, не жалеть», - рассказал мастер спорта по карате-кекусинкай Александр Грачев.

Он занимается кекусинкай уже 16 лет, за его спиной много побед, в том числе на Кубке мира, первенствах России и Европы.

Спортсмены выступали сольно и в парах, но некоторые ребята не обошлись без поддержки целой команды, чтобы показать, на что способны.

Также каратисты продемонстрировали и трюки с оружием: серпами, шестами, катанами и нунчаками.