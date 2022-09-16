Молодежка «Зенита» стала чемпионом любительской футбольной лиги AFL

16.09.2022 | 21:11

Молодежная команда «Зенита» стала чемпионом любительской футбольной лиги AFL. Турнирная ситуация сложилась таким образом, что перед последним матчем против сборной ПГУ воспитанникам команды мастеров достаточно было сыграть вничью, чтобы обеспечить себе I место.

До перерыва на поле шла равная борьба, которая не приносила преимущества какой-либо из дружин. Зенитовцы открыли счет с пенальти, студенты сумели отличиться в ходе быстрой контратаки. 1:1 - так завершился тайм.

Но во второй половине сине-бело-зеленые прочно завладели инициативой и вскоре, после точного удара из пределов штрафной, вышли вперед - 2:1.

«Политехники» пытались отыграться, но зенитовцы крепко держали оборону. Более того, на последней минуте хозяева организовали стремительный контрвыпад и установили окончательный результат - 3:1 в свою пользу.

«Зенит-М» набрал 25 очков и стал недосягаемым для преследователя - грабовского «ГрАЗа».