Спорт

В Пензе стартовали соревнования по велоспорту ВМХ

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Обычно Михаил Соколов из Каменска-Уральского комментирует гонки, но на открытом чемпионате и первенстве Пензенской области по велоспорту ВМХ он выступил в роли болельщика и отца. Двое его сыновей участвуют в соревнованиях.

«Мы любим сюда приезжать, недавно открыли для себя Пензу. Недавно в этом спорте, нас тут хорошо встречают. Второй раз подряд - обалденная дождливая погода, все классно», - отметил болельщик Михаил Соколов.

Его младший сын в своем заезде стал первым. Победа мальчика сильно обрадовала и дала стимул развиваться в этом виде спорта.

«Я почувствовал, что могу так дальше делать. Хочу стать гонщиком чемпионата России», - рассказал участник соревнований Виталий Соколов (г. Каменск-Уральский).

Виталий уже отдыхал от победного заезда, а Виктория Богачева и Кира Зеленина из Саранска только волновались на старте.

«Чтобы все прошло хорошо, главное - чтобы со старта все было нормально. Дождя нет более-менее», - подчеркнули они.

Беспокоились зря: Виктория пришла первой, а сразу за подругой пересекла финишную черту и Кира.

Всего в соревнованиях приняли участие 120 человек.

«Нам очень приятно, что приезжают спортсмены из других регионов. Четыре региона представлено, несмотря на то что это пензенские соревнования. Из Каменска-Уральского приехали спортсмены, из Удмуртии и из Мордовии», - сообщил главный тренер сборной Пензенской области по велоспорту ВМХ Роман Кирсанов.

Сезон завершится 23 сентября, а последние соревнования проведут в октябре на крытом велотреке в Мордовии. Спортсмены надеются, что и в Пензе когда-нибудь появится такой же.

«Когда идет дождь, горки мокрые и уже трудно кататься», - объяснили ребята.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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