Пензенцы занялись спортом в преддверии Дня трезвости

07.09.2022 | 18:54

«Папа, не пей!» - гласит надпись на детском рисунке. Его горожане увидели на Фонтанной площади. Воспитанники детских художественных школ представили свои работы в рамках ежегодной акции «Трезвый город - здоровый город», посвященной проблеме алкоголизма. Торжественную часть мероприятия начали молодежным танцевальным флешмобом.

Акцию традиционно проводят в преддверии Всероссийского дня трезвости. В 2022 году она впервые столь масштабна.

Для региона это важно, говорят медицинские работники. По статистике, за последние три года выросли розничные продажи алкоголя на душу населения. На площадке здоровья собравшимся предложили определить факторы риска появления и развития хронических заболеваний.

«Алкоголь в конечном итоге ведет к уничтожению мозга, печени, сердца, сосудов и всего остального», - предупредил заместитель министра здравоохранения Пензенской области Дмитрий Зиновьев.

Чтобы посетители поняли, в какой физической форме пребывают, им предложили сдать нормативы ГТО: отжимания, прыжки в длину и не только.

«Можете впервые в своей жизни пострелять из лазерного оружия и посмотреть, насколько владеете этим спортивным нормативом. 30 очков надо выбить на золотой знак отличия, 25 - на серебряный и 20 - на бронзовый знак. Надо стрельнуть всего 5 раз и выбить необходимое количество очков, только после этого продолжите сдачу других нормативов», - объяснил руководитель центра ГТО г. Пензы Владимир Антонов.

В основном спортивный вызов приняли подростки, но и среди старшего поколения нашлись заинтересованные.

Главная цель акции - показать жителям, особенно представителям молодежи, что есть множество интересных, полезных и веселых вариантов досуга.